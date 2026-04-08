صالات الخليج تدشن فيلم «Goodfellas»

أعلنت «CineWaves Films» عن عودة الفيلم الأيقوني «Goodfellas» إلى صالات السينما في جميع أنحاء دول الخليج.

ونظَّمت «CineWaves Films»، في 8 أبريل، عرضًا خاصًا لفيلم الجريمة الأيقوني «Goodfellas» للمخرج مارتن سكورسيزي في «بيت السينما»، وسط حضور نخبة من المهتمين والشخصيات السينمائية.

ينطلق العرض الأول، الخميس 9 أبريل، ليتيح الفيلم للأجيال الجديدة فرصة مشاهدة العمل، معيدًا إلى الأذهان الملحمة البصرية التي أُبدعت عام 1990.

وينطلق العرض الأول، الخميس، في سينما الخليج، ويستعرض الفيلم القصة الحقيقية والمشوّقة لصعود وسقوط رجل العصابات «هنري هيل» ورفاقه، وهو العمل الذي لم يكتفِ بإعادة تعريف سينما الجريمة والمافيا، بل حفر اسمه كعلامة فارقة في تاريخ السينما العالمية.