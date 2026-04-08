الشهري: ليت اللاعبين يتعلمون درس القادسية

شدَّد سعد الشهري، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، على ضرورة استمرار النتائج الإيجابية أمام الرياض، الخميس، في الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، متمنيًا أن يستوعب لاعبوه درس مباراة القادسية الماضية.

وقال الشهري، في المؤتمر الصحافي، الأربعاء: «مباراة الرياض مهمة وكل مواجهة نلعبها بتركيز عالٍ، واللاعبون قدَّموا مباراة كبيرة أمام القادسية، ونسعى إلى الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية وحصد النقاط الثلاث أمام جماهيرنا، ما يعطينا دافعًا قويًّا في الاستمرار والوصول إلى مراكز متقدمة في نهاية الدوري».

وأضاف مدرب الفريق الاتفاقي: «الرياض فريق منظم وجيد، وعلينا أن نتعامل معه بذكاء، وتحضيراتنا جيدة ومتى ما ظهر فينالدوم وديمبيلي والغنام فإن ذلك يزيد من حظوظنا».

وتابع: «نعمل على الكرات العرضية والكثير من النواحي، وفي مباراة القادسية لم أكن راضيًا عن الهدف الثاني بسبب الاتكالية وعدم استمرارنا بنفس القتالية والشراسة، وهذا الهدف أعطى المنافس دافعًا أكبر، وأتمنى أن يستوعب اللاعبون الدرس، لأنَّ فارق الأهداف لا يعني انتهاء المباراة، وهناك قرارات تكون أفضل خاصة في الثلث الأخير».

ونوَّه الشهري بدعم واهتمام إدارة النادي، مؤكدًا أنَّ وعودها وتواصلها ساعدا في عودة الفريق، وتابع: «اللاعبون لديهم دافع لتقديم نتائج إيجابية، ونطمح أن تكون النواحي المالية أفضل، لأنها تعطي استقرارًا للفريق، ويساعدنا في تقديم مستويات أفضل، وهذا ما نطمح إليه في الفترة المقبلة».

وأكمل سعد الشهري: «هذا آخر توقف، وكل فريق يسعى إلى الحصول على نقاط، ونحن حريصون على كسب أكبر عدد ممكن من النقاط».

وعن نتائج الفريق في الجولات الأخيرة من الدوري، أجاب الشهري: «خسرنا مباراة الحزم، على الرغم من أننا قدَّمنا مستوى مميزًا، وعانينا من الطرد في أول ربع ساعة، أما لقاء الفيحاء فإنه لو سار في مساره الطبيعي لحققنا الفوز، ونتائجنا جيدة مع الجميع، ومستويات الفرق أصبحت متقاربة».