بنزيما وسالم أساسيان.. واستبعاد صاحب هدف الأسبوع

عاد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، والجناح سالم الدوسري، إلى التشكيل الأساسي، عبر مواجهة الخلود في الرياض، مساء الأربعاء، بعدما حرمتهما إصابتان من خوض مباراة التعاون، التي انتهت 2ـ2، السبت، ضمن الجولة الـ 27 من دوري روشن السعودي.

واختار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي مواجهة الخلود في مباراة مقدّمة من الجولة الـ 29، بتشكيل يضم المغربي ياسين بونو، حارس المرمى، والظهيرين متعب الحربي، والفرنسي ثيو هيرنانديز، والمدافعين حسان تمبكتي والسنغالي خاليدو كوليبالي، ومحمد كنو في الوسط مع البرتغالي روبن نيفيز، والصربي سيرجي سافيتش، والجناحين سالم الدوسري والبرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، ورأس الحربة بنزيما.

في المقابل، يغيب المهاجم الفرنسي قادر ميتي عن قائمة الفريق كاملةً، على الرغم من إحرازه هدفًا أمام التعاون نال عليه جائزةً من المسابقة.

ويجلس تسعة لاعبين على مقاعد الاحتياط، أحدهم المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، وليس من بينهم ميتي، الذي تسلَّم قبل انطلاق المواجهة جائزة هدف الأسبوع من رابطة دوري المحترفين. وتلزم لائحة «روشن» أي فريق بقيد ثمانية لاعبين أجانب بحدٍ أقصى في قائمة يوم المباراة.

وبسبب الارتباطات الآسيوية، قدمت الرابطة مباريات الأهلي والاتحاد والهلال ضمن الجولة الـ 29 عن موعدها.