كونسيساو يثبت تسعة.. ويعيد عوار وفيرنانديز

أجرى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، تغييرين على تشكيلته الأساسية أمام نيوم، الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي مقارنة بالتي بدأت مواجهة الحزم الماضية.

وتضمن التغييران عودة الجزائري حسام عوار، والبرتغالي روجر فيرنانديز أساسيين، على حساب أحمد الغامدي والفرنسي موسى ديابي.

وفيما جلس الغامدي على دكة البدلاء، غاب ديابي عن القائمة بداعي الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء في لقاء الحزم الأخير.

وخلت قائمة «النمور» من الألباني ماريو ميتاي، والنيجيري جورج ايلينيخينا، للمباراة الثانية تواليًا، بعد أن استقر المدرب البرتغالي على خوض مواجهة نيوم بثمانية أجانب، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس المرمى، والبرتغالي دانيلو بيريرا، والصربي كارلو سيمتش، والهولندي ستيفن بيرجوين، والمغربي يوسف النصيري، والفرنسي موسى ديابي، والجزائري عوار.

وإضافة إلى الأجانب الثمانية، تألفت القائمة الأساسية من الثلاثي المحلي المكون من حسن كادش، ومهند الشنقيطي، وفيصل الغامدي، الذين كانوا أساسيين في المباراة الماضية.

في المقابل، وضع كونسيساو تسعة لاعبين على دكة البدلاء، وهم: محمد العبسي، وأحمد شراحيلي، ومحمد برناوي، ومحمد فلاتة، وعوض الناشري، وأحمد الجليدان، وعبد العزيز البيشي، وأحمد الغامدي، وعبد الرحمن العبود.

ويحتل الاتحاد المركز السادس في الترتيب العام للدوري برصيد 45 نقطة، بينما يملك نيوم 36 نقطة في المركز الثامن قبل مباراتهما على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.