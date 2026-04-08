نيوم يغير ثلاثة.. وآل سعد أساسيا

يبدأ فريق نيوم الأول لكرة القدم مباراته أمام نظيره الاتحاد، الأربعاء، في مواجهة مقدمة من الجولة الـ 29 لدوري روشن السعودي، بقائمة ضمت الجناح مهند آل سعد للمرة الأولى في الموسم الجاري.

وعانى الجناح البالغ من العمر 22 عامًا من إصابة أبعدته عن المشاركة مع فريقه طوال الجولات الماضية، قبل أن يتعافى ويظهر في لقاء الفيحاء الماضي، الذي شارك فيه بديلًا لمدة 17 دقيقة، وانتهى بفوز فريقه 1ـ0.

واعتمد الفرنسي كريستوف جالتييه على مهند آل سعد ضمن ثلاثة تغييرات طرأت على القائمة الأساسية مقارنة بالتي شاركت أمام الفيحاء.

وبخلاف آل سعد، زج المدرب الفرنسي بمواطنه ريان ميسي، وخليفة الدوسري، وجاءت التغييرات الثلاثة على حساب الفرنسيين الآخران ألكسندر لاكازيت وناثان زيزي، وعلاء حجي، اللذين شاركوا في المباراة الماضية.

وأبقى جالتتيه على ثمانية لاعبين أساسيين للمباراة الثانية تواليًا، بينهم ستة أجانب، وهم: البرتغالي لويس ماكسيميانو، حارس المرمى، والمصري أحمد حجازي، والجزائري سعيد بن رحمة، والإيفواري أمادو كوني، والمالي عبد الله دوكوري، والأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز، إضافة إلى إسلام هوساوي، ومحمد البريك.

ويدخل نيوم لقاء الاتحاد في المركز الثامن برصيد 36 نقطة، فيما يحتل مضيفه الجداوي المركز السادس بـ45 نقطة.