سيسي يترك قيادة ليبيا

أعلن السنغالي أليو ‌سيسي، الأربعاء، رحيله عن تدريب منتخب ليبيا لكرة القدم، علمًا بأن عقده كان من المفترض أن يستمر ​حتى عام 2027.

وقاد سيسي منتخب ليبيا في عشر مباريات، منها ست مباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، تلقى فيها المنتخب خسارة واحدة مقابل انتصارين وثلاثة تعادلات، واحتل في النهاية المركز الثالث بمجموعته.

وقال سيسي عبر حسابه على «إنستجرام»: «كان مارس الماضي استثنائيًا بالنسبة لي، فقد شهد آخر ‌تجمع لي ‌مدربًا للمنتخب الوطني الليبي. لقد كانت ​مغامرة ‌غنية ⁠جدًا ​على الصعيدين ⁠المهني والشخصي، ولم يكن بوسعي الرحيل دون أن أوجه لكم كلمة من القلب».

وأضافك: «إلى الطاقم الفني واللاعبين: على الرغم من الصعوبات، التي واجهناها، ⁠إلا أنني فخور بالعمل الذي أنجزناه ‌معًا وبالنتائج، التي حققناها. إنني ‌أؤمن كثيرًا بهذا الفريق، ولا ​يساورني أدنى شك في أنكم ‌ستواصلون جهودكم للمضي به قدمًا».

وتولى سيسي، الذي كان قائدًا للسنغال عندما تأهلت ⁠لدور ⁠الثمانية بكأس العالم 2002، تدريب ليبيا في مارس 2025.

وقاد سيسي منتخب بلاده خلال كأس العالم 2022، وبلغ دور الـ 16 قبل أن يخسر أمام إنجلترا.

وخسر في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام الجزائر، لكنه عوض خيبة ​الأمل تلك عندما ​تغلب على مصر في نهائي أمم إفريقيا 2021 ليتوج بطلًا لإفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.