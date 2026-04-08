بعد 4 أعوام.. الفيحاء يعطل الأهلي

أوقف فريق الفيحاء الأول لكرة القدم سلسلة انتصارات نظيره الأهلي، وفرض عليه التعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مواجهة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي.

ودخل الأهلي اللقاء منتشيًا بسلسلة انتصارات قوية في آخر أربع مباريات، حقق خلالها الفوز بنتائج كبيرة، جاءت على النحو التالي: «5ـ0، 1ـ0، 1ـ0، و4ـ0»، قبل أن ينجح الفيحاء في إيقاف هذه السلسلة.

ويُعد هذا التعثر الأول للأهلي أمام الفيحاء منذ 17 فبراير 2022، لينهي سلسلة طويلة من النتائج الإيجابية التي حافظ عليها الفريق خلال الفترة الماضية.

وتقدم الأهلي أولًا عن طريق الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقة «36»، قبل أن يعادل الإسباني جيسون ريميسيرو النتيجة للفيحاء «53».

وفي سياق المواجهات المباشرة، كرر الفريقان نتيجة التعادل 1ـ1 للمرة الثالثة في تاريخهما بدوري المحترفين، بعد أن حضرت النتيجة ذاتها في موسم 2018ـ2019 «الجولة 11»، وموسم 2021ـ2022 «الجولة 21».

ورفع الأهلي رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني، حصدها من 20 انتصارًا و6 تعادلات مقابل خسارتين، فيما بلغ الفيحاء النقطة 34 في المركز التاسع، بعد 9 انتصارات و7 تعادلات و12 خسارة.