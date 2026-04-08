توني يعادل السومة بـ27 هدفا في موسم

عادل الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، الرقم القياسي المسجل باسم السوري عمر السومة، هداف الأهلي والدوري في موسم 2015ـ2016، أكثر لاعب يسجل أهدافًا للأهلي في موسم واحد ضمن دوري المحترفين السعودي.

وسجل توني هدف الأهلي الأول في شباك الفيحاء عند الدقيقة 36 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في لقاء مقدم من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

ووصل توني إلى هدفه الـ27 خلال الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، ليطابق الرقم الذي حققه السومة بقميص الأهلي، في إنجاز هجومي لافت يعكس تأثيره الكبير منذ انضمامه إلى الفريق.

وبحسب شبكة Opta للإحصاءات، فإن توني أصبح ثاني لاعب في تاريخ الأهلي يصل إلى هذا العدد من الأهداف خلال موسم واحد في المسابقة، معادلًا الرقم الأعلى في سجل النادي.

يذكر أن الأهلي توج بلقب الدوري موسم 2015ـ2016 بعد منافسه مع الهلال حتى قبل نهاية المسابقة بجولتين.