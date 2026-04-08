القادسية يضم فيرجاس ويستعيد ذكري

وصل فريق القادسية الأول لكرة القدم إلى أبها، مساء الأربعاء، لمواجهة ضمك، الخميس ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، وشمِلَت بعثتُه، التي سافرت بالطائرة، المدافعَ الإسباني الشاب أليخاندرو فيرجاس، والمدافع الدولي جهاد ذكري العائد من إصابةٍ بتمزق عضلي.

ووفق مصادر «الرياضية»، أظهر ذكري، خلال التدريبات الأخيرة، جاهزيته للمشاركة، بعد تعافيه السريع من الإصابة التي تعرَّض لها قبل التوقف الأخير، وبات قرار إشراكِه بيد المدرب الأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز.

ولفتت المصادر إلى استدعاء فيرجاس، لاعب فريق تحت 21 عامًا، لتعويض النقص الدفاعي الناجم عن غياب الأوروجوياني جاستون ألفاريز بسبب طرده أمام الاتفاق، الأحد، ضمن الجولة الـ 27، وإصابة وليد الأحمد.

وقُبيل السفر إلى أبها، خاض الفريق الشرقاوي على ملعبه في الخبرة حصة تدريبية اختتم بها استعداداته لملاقاة ضمك.

ويمتلك الفريق 60 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب، فيما تضع 22 نقطة ضمك في المركز الـ 15.

وفي ديربي الشرقية، خسِر القادسية 2ـ3 من الاتفاق، ونال لاعباه محمد أبو الشامات وألفاريز بطاقتين حمراوين.