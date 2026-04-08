يايسله: الحكم قال لنا ركزوا على الآسيوية

أكد الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن مواجهة الفيحاء التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، كانت من أصعب المباريات على فريقه من ناحية تقبل نتيجتها.

وقال يايسله: «بداية مثالية للفترة المتبقية من الموسم، وليس من السهل اللعب بعد التوقف، خاصة في ظل الغيابات، لكنني سعيد بالمستوى والأداء من الدقيقة الأولى حتى الأخيرة».

وأضاف: «أنا فخور بالانضباط الذي أظهره اللاعبون، خاصة عند امتلاك الكرة، واليوم شاهدنا لاعبين لم يشاركوا كثيرًا، لكنهم ظهروا بشكل جيد، وهذه هي وحدة الفريق التي تقودنا دائمًا للنجاح».

وتابع: «هذه من المباريات التي تحتاج وقتًا طويلًا لتقبلها، ونحن كجهاز فني وإداري ولاعبين نعمل من أجل تحقيق الانتصارات، لكن هناك بعض الأمور لا نستطيع التأثير عليها بشكل مباشر».

وزاد: «نشعر أن المباراة سُلبت منا، وهذا أمر محبط في ظل الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق الإنجازات والبطولات، ونحتاج وقتًا لتقبل هذه النتيجة».

وأضاف: «الأمر صعب بالنسبة لنا ولكن الحكم قال لنا يجب التركيز على البطولة الآسيوية، ولو تشاهدون ردة فعل اللاعبين، هي تشرح كل ما حدث وسنحاول القتال جاهدين من أجل تحقيق الانتصارات وأرجو عدم فهمي بشكل خاطئ كي لا أعاقب، والرياضة تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من الجوانب».

وختم حديثه: «الأمر صعب بالنسبة لنا، وسنحاول القتال جاهدين لتحقيق الانتصارات، وأتمنى ألا يُفهم حديثي بشكل خاطئ، لكن ردة فعل اللاعبين داخل الملعب تشرح كل ما حدث».