بيدرو: نقطة مهمة وكنا قادرين على الفوز

أوضح البرتغالي بيدرو مانويل، مدرب فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، أن فريقه كان يدرك صعوبة مواجهة الأهلي، التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وقال: «كنا نعلم عن صعوبة المباراة، نظرًا للمستوى الفني الذي يقدمه الأهلي، وقاتلنا من أجل التعادل معهم».

وأضاف: «كانت هناك العديد من الأخطاء في الشوط الأول من الفريقين، لكن في الشوط الثاني تحسن مستوانا بشكل واضح، على الرغم من أن الأهلي أيضًا أتيحت له فرص».

وتابع: «سيليفز جانقولا قدم إضافة هجومية، واستطعنا خلق العديد من الهجمات والوصول إلى مرماهم بشكل كبير، وتمكنا من التسجيل».

وزاد: «أضعنا عدة فرص محققة كانت كفيلة بحسم المباراة لمصلحتنا».

وختم حديثه: «حققنا نقطة مهمة أمام فريق مميز يقدم كرة جيدة، وكنا قادرين على تحقيق الفوز».