الرائد يعود بنقاط جدة.. والطائي يكسب البكيرية

نجح فريق الرائد الأول لكرة القدم في العودة إلى بريدة بثلاث نقاط مهمة ضمن دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بفوزه على جدة 2ـ0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع ضمن منافسات الجولة الـ 28 من المسابقة.

أحرز هدفي الرائد الغيني زينهو جانو عند الدقيقة 64، والجزائري يسري بوزوق في الدقيقة 85، ليرتفع رصيد الفريق القصيمي إلى 45 نقطة محتفظًا بالمركز السابع، فيما تجمد رصيد جدة عند 34 نقطة في المركز 12.

ويحلّ جدة ضيفًا على أبها الأربعاء المقبل، فيما يستقبل الرائد نظيره العروبة في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة.

وفي مباراة ثانية فاز الطائي على البكيرية بالنتيجة ذاتها، ليرتفع رصيده إلى 38 نقطة ويقفز إلى المركز التاسع، فيما بقى البكيرية عند 37 نقطة في المركز العاشر.

وسجل ثنائية الطائي عبد الرحمن الحارثي عند الدقيقة 12، ونواف القميري في الدقيقة 87.

ويستهل البكيرية الجولة الـ29 بمواجهة ضيفه الأنوار الإثنين المقبل، بينما يحلّ الطائي ضيفًا على الفيصلي.