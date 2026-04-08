ريشة: الحكم حرم الأهلي جزائية

حرم محمد السماعيل، حكم مباراة الفيحاء والأهلي، فريق الأهلي الأول لكرة القدم، من ركلة جزاء، حسبما أكده محمد كمال ريشة، المحلل التحكيمي لصحيفة «الرياضية»، في المواجهة التي انتهت بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مواجهة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي.

وأوضح ريشة أن الحكم تراجع عن قرار احتساب ركلة جزاء صحيحة للأهلي في الشوط الأول، بعد لمسة يد على ساكالا كانت في وضع غير طبيعي، وكان يفترض تثبيت القرار وعدم إلغائه.

وفي الشوط الثاني، أشار إلى صحة قرار الحكم عند الدقيقة 49 بعدم احتساب ركلة جزاء لصالح رياض محرز، لعدم وجود مخالفة، كما أكد أن لمسة اليد على سمولينج عند الدقيقة 79 غير معتمدة وقرار الحكم فيها صحيح.

وبيّن أن تدخل بامسعود على الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقة 82 كان طبيعيًا ولا يستوجب احتساب ركلة جزاء، مضيفًا أن قرار الحكم في الوقت بدل الضائع برفض احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيح أيضًا، نتيجة لمسة يد غير متعمدة بعد ارتداد الكرة من زميله.