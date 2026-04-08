الرباعية تسجّل أقوى شوط هلالي

قدَّم فريق الهلال الأول لكرة القدم، أمام ضيفه الخلود الأربعاء، أفضل شوطٍ أول في موسمه من حيث عدد الأهداف، بعدما أنهاه متقدّمًا برباعية نظيفة.

وافتتح الهلال الأهداف، على ملعب «المملكة أرينا»، عبر متعب الحربي في الدقيقة 7. وأحرز النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الهجوم، ثلاثية «هاتريك» في الدقائق 9 و31 و45+5.

ولعِب «الأزرق» 44 مباراة أخرى الموسم الجاري، بلغ سقف أهدافِه في أشواطها الأولى ثلاثة، وهو ما حدث أمام الأهلي ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، والفتح ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين. وتعادل فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي 3ـ3 في الأولى، وكسِب الثانية 4ـ1.

وبسبب ارتباطه الآسيوي، خاض الهلال مباراة الخلود، المنتمية إلى الجولة الـ 29، مُقدَّمةً عن موعدها.