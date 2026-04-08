الدرعية يرد دين الجبلين.. والأنوار يزيد أوجاع الوحدة

رّد فريق الدرعية الأول لكرة القدم اعتباره أمام الجبلين بالفوز عليه 3ـ0 ضمن مباريات الجولة الـ28 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، الأربعاء، والتي شهدت اكتساح الأنوار ضيفه الوحدة 5ـ1.

وعلى ملعب «إس إتش جي» أرينا في الرياض سجل ثلاثية الدرعية مشاري النمر عند الدقيقة 13، وكيفن نوكودو «90+8»، وموسى ماريجا «90+11».

وكان الجبلين فاز بالنتيجة ذاتها على الدرعية في الدور الأول ضمن مباريات الجولة الـ11 على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الرياضية في حائل.

ورفع الدرعية رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثاني، بينما بقى الجبلين عند 39 نقطة في المركز السادس.

ويستقبل الجبلين نظيره الجبيل الإثنين المقبل، بينما يحلّ الدرعية ضيفًا على الزلفي في اليوم ذاته لحساب الجولة المقبلة.

وفي مباراة ثانية أتخم الأنوار شباك ضيفه بخماسية مقابل هدف ليزيد أوجاع الضيوف الذين تلقوا الخسارة الـ13 لهم الموسم الجاري.

وسجل خماسية الأنوار مارلون سانتوس في الدقيقة 19، وحسام مجرشي «31»، ومحمد مجرشي «80،89»، وريكاردو «85»، بينما سجل هدف الوحدة الوحيد جونسون عند الدقيقة 13.

ورفع الأنوار رصيده إلى 35 نقطة وقفز إلى المركز الـ11، وبقى الوحدة عند 33 نقطة في المركز الـ13.

وسيلعب الأنوار أمام البكيرية في افتتاح مباريات الجولة الـ29 الإثنين المقبل، وبعدها بـ24 ساعة يستقبل الوحدة نظيره العدالة لحساب الجولة ذاتها.