بيتيس يفرض التعادل على براجا

عاد فريق ريال بيتيس الإسباني الأول لكرة القدم بتعادل ثمين من ميدان مضيفه براجا البرتغالي 1-1 الأربعاء في ذهاب أولى مباريات الدور ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم «يوروبا ليج».

وافتتح براجا التسجيل عبر فلوريان جريليتش، لاعب وسطه، في الدقيقة 5، وهو الهدف الثاني تواليًا للنمساوي في المسابقة، بعدما سبق له هزّ شباك فيرينتسفاروش المجري في إياب ثمن النهائي 4-0.

وألغى الحكم الألماني فيليكس تسفاير بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «VAR»، هدفًا لبيتيس حمل توقيع المدافع مارك بارترا بداعي التسلل 7.

وأعاد المهاجم الكولومبي كوتشو هرنانديز الأمور إلى نقطة البداية، بإدراكه التعادل للضيوف من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وتُلعب مباراة الإياب بين الفريقين الخميس المقبل في إسبانيا.

ويواجه المتأهل من هذه المواجهة في نصف النهائي، الفائز بين فرايبورج الألماني وسلتا فيحو الإسباني اللذين يلتقيان ذهابًا الخميس في ألمانيا.

وتُستكمل مواجهات ربع النهائي الخميس، فيلعب بولونيا الإيطالي أمام ضيفه أستون فيلا الإنجليزي في أبرزها، فيما يحلّ نوتنجهام فوريست الإنجليزي أيضًا ضيفًا على بورتو البرتغالي.