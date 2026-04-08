بعد 3 أشهر.. بنزيما يعيد «هاتريك» الخلود

كرّر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، تسجيل ثلاثة أهداف «هاتريك» أمام الخلود، مساء الأربعاء في الرياض، بعدما فعلها بقميص الاتحاد في يناير الماضي.

وبات الخلود ثاني فريقٍ يستقبل أكثر من «هاتريك» واحد من بنزيما، الذي أحرز ثلاثيتين ضد الأخدود، كلتاهما الموسم الجاري، الأولى مع الاتحاد في افتتاحية جولات موسم دوري روشن، والثانية مع الهلال في الجولة الـ 21.

وقاد النجم الفرنسي فريقه السابق إلى الفوز 4ـ0 على الخلود، في 9 يناير الماضي، ضمن الجولة الـ 14.

وقبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية، انتقل بنزيما إلى الهلال، مُدشّنًا تمثيله الفريق بإحراز ثلاثية قادت إلى الفوز 6ـ0 على الأخدود.

ورفعت مباراة الخلود، التي كسِبها الهلاليون 6-0 ضمن الجولة الـ 29، عدد ثلاثيات الفرنسي طوال مسيرته إلى 20، موزّعة بواقع 11 مع ريال مدريد الإسباني، و5 مع الاتحاد، و2 مع ليون الفرنسي، و2 مع فريقه الحالي.

ومع المنتخب الأول، يخلو سجلّ اللاعب صاحب الـ 38 عامًا من أي «هاتريك».