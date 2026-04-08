توني: لا أستوعب ما فعله الحكم

أبدى الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، استياءه من القرارات التحكيمية، بعد تعادل فريقه أمام الفيحاء 1ـ1، الأربعاء، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وانتقد توني، عبر حسابه الرسمي في «إنستجرام»: «اثنتان من هذه الحالات تم الرجوع فيهما إلى VAR، وواحدة لم تُراجع، من الجنون فعلًا كيف يمكن تفويت مثل هذه اللقطات في لحظات حاسمة، أو حتى اختيار تجاهلها».

وأضاف: «ومن دون التحدث كثيرًا بما قد يوقعني في مشاكل، من الواضح أن هناك أمورًا يتم التأثير عليها هنا».

وتابع: «أيضًا، أن يطلب منا الحكم التركيز على شيءٍ آخر بينما تتم مراجعة الحالات عبر VAR، فهذا أمر لا أستوعبه».

وأردف: «والأمر الآخر أن الحكم أقر أن الحالة الأولى كانت ركلة جزاء في الدقيقة +90، وكأن هذا سيساعد الآن».

وختم حديثه: «لكن على أي حال، أعتقد أنني سأُصنَّف شخصًا سيئًا لمجرد قول بعض الحقائق والإشارة إلى قرارات تحكيمية مشكوك فيها أو تحكيم سيئ».