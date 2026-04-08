الأهلي: ما معايير اختيار الحكام

أعربت شركة النادي الأهلي عن استيائها من الأخطاء التحكيمية، التي صاحبت مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيحاء، وانتهت بالتعادل 1ـ1، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي: «نعرب عن بالغ استيائنا مما شهدته المباراة من أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث صدرت قرارات من الحكم أثرت بشكل مباشر على سير اللقاء ونتيجته النهائية، ما انعكس على وضع الفريق في المنافسة على اللقب».

وأضافت: «مثل هذه الأخطاء تطرح تساؤلات مشروعة حول آلية اختيار الحكام والمعايير المعتمدة، خاصة في ظل المستوى الفني العالي والتنافس الكبير الذي يشهده الدوري، في وقت واجه فيه الفريق قرارات تحكيمية غير عادلة».

وتابعت: «ما حدث يُعد أمرًا غير مقبول، ولا يخدم تطور المسابقة، كما يهدد مبدأ العدالة التنافسية التي يجب أن تكون أساس نجاح أي بطولة».

وطالبت الشركة: «بالاطلاع على التسجيلات الصوتية التي دارت بين الحكم وغرفة تقنية الفيديو المساعد VAR، وكذلك الأحاديث التي جرت مع لاعبي الفريق أثناء المباراة، إضافة إلى تقديم تفسيرات واضحة للحالات التحكيمية التي لم تكن القرارات فيها موفقة».

واختتمت بيانها: «نؤكد على أهمية حماية نزاهة المنافسات، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية تعكس المكانة الكبيرة التي وصل إليها الدوري السعودي».