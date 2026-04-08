سداسية تعادل أكبر انتصارات الهلال

صالح فريق الهلال الأول لكرة القدم جمهوره بعد تعثّره الأخير بفوزٍ كاسح، 6ـ0، على الخلود، مساء الأربعاء في الرياض، مُعادِلًا أكبر انتصاراته الموسم الجاري، ومقلّصًا الفارق مؤقتًا إلى نقطتين مع النصر، متصدر دوري روشن السعودي.

وجرت المباراة، على ملعب «المملكة أرينا»، مقدّمةً من الجولة الـ 29، بسبب ارتباطات صاحب الأرض الآسيوية.

وقبل مرور دقائقها العشر الأولى، تقدّم الهلال بهدفين، أحرزهما الظهير متعب الحربي، الذي لعِب على الجهة اليمنى، في الدقيقة السابعة، والنجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الهجوم، في الدقيقة التاسعة.

وأضاف بنزيما هدفًا ثانيًا له، وثالثًا للفريق، في الدقيقة 31، فور إهداره ركلة جزاء، وأكمل ثلاثيته «الهاتريك» بهدفٍ في الدقيقة 45+5.

وزاد الجناح سالم الدوسري غلّة الأهداف إلى خمسة، في الدقيقة 55، ووقّع المهاجم البرازيلي البديل ماركوس ليوناردو على الهدف السادس في الدقيقة 76.

ورفع فريق المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، عدد نقاطه إلى 68، مقتربًا من النصر، الذي يواجه الأخدود السبت، فيما تجمد رصيد الخلود، الذي يدربه الإنجليزي ديس باكينجهام، عند 26 نقطة، في المركز الـ 14.

وكرّر الهلال فوزه الأكبر هذا الموسم، الذي تحقّق بسداسية نظيفة أمام الأخدود، في 5 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ 21.