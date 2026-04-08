بـ«قاتل».. نيوم يحبط عودة الاتحاد

احبط فريق نيوم الأول لكرة القدم عودة نظيره الاتحاد بانتصار قاتل 4ـ3 خلال المواجهة التي جرت، الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، بمباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي.

وتقدم نيوم بهدفين عن طريق الجزائري سعيد بن رحمة، والأوروجوياني لوتشيانو رودريجيز في الدقيقتين 3 و16، ونجح الاتحاد في التعديل عبر المغربي يوسف النصيري، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 38، و44، قبل أن يضع الجزائري حسام عوار« النمور» في المقدمة للمرة الأولى في المباراة بتسجيله الهدف الثالث عند الدقيقة 49، لكن نيوم ضرب مجددًا بهدفين أحدهما بواسطة مهند آل سعد في الدقيقة 55، والآخر في الوقت القاتل، حمل توقيع علاء حجي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا عن الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، سجل نيوم انتصاره الأول على الاتحاد في دوري المحترفين بعد الخسارة أمامه 1ـ3 في الدور الأول، رافعًا رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثامن.

وعلى الجانب الآخر، تلقى الاتحاد الخسارة التاسعة في الدوري، وبذلك يتجمد رصيده عند 45 نقطة في المركز السادس.