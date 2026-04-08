باكينجهام: الفوارق كبيرة مع الهلال

أشار الإنجليزي ديس باكينجهام، مدرب فريق الخلود الأول لكرة القدم، إلى الفوارق مع الهلال، بعد الخسارة 0ـ6 من لاعبي المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، مساء الأربعاء في الرياض، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وصرَّح باكينجهام خلال مؤتمر صحافي أعقب المباراة: «عوقبنا من فريق جيد للغاية وبقوة كبيرة، هناك فوارق كبيرة بيننا وبينهم».

وشدد: «النتيجة ليست جيدة، وحينما تنظر إلى الفريق الذي بدأنا به ترى أننا لعبنا بثلاثة شبّان، أحدهم قلب دفاع عمره 19 عامًا واجه أحد مهاجمي الدوري البارعين»، مؤكدًا افتقاده جهود المهاجم الأرجنتيني راميرو إنريكي، الذي غيَّبته الإصابة.

وقال الإنجليزي إن فريقه استقبل أهدافًا «بدائية»، واستدرك: «لكن علينا المضيّ قدُمًا»، و«حينما تواجه هذا النوع من الفرق عليك أن تكون كامل الصفوف لتتمكن من المنافسة».

وأوضح: «لا أحاول أن أخلق قصة، لكننا نعرف أن القدوم إلى هنا صعب للغاية».

وأنهى الهلال، وصيف جدول ترتيب الدوري، الشوط الأول متقدمًا 4ـ0، وأكمل السداسية خلال الشوط الثاني، رافعًا رصيده إلى 68 نقطة، فيما تجمد رصيد الخلود، الـ 14 في جدول الترتيب، عند 26 نقطة.

ويتكرر اللقاء بين الفريقين في مباراة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوز الفريقين في دور الأربعة الشهر الماضي.