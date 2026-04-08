جالتييه: حديث بين الشوطين منحنا نقاط الاتحاد

أبدى الفرنسي كريستوف جالتييه، مدرب فريق نيوم الأول لكرة القدم، سعادته بالفوز على الاتحاد 4-3، الأربعاء في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي، مؤكدًا أن النتيجة ستكون دافعًا كبيرًا للاعبيه في مواجهة النجمة المقبلة.

وقال جالتييه: «من الجيد أن تكسب أمام فريق كبير، وقدمنا مردودًا جيدًا في أول ثلاثين دقيقة من المباراة، وبعد الهدفين توقفنا عن الأداء بالشكل المطلوب مما سمح للاتحاد بالعودة».

وأضاف المدرب الفرنسي: «قدمنا أداءً هجوميًا جيدًا، ولكن عدم الجدية بعد الهدفين تسببت في تراجعنا، واللاعبون كانوا يعتقدون بأنهم ضمنوا النتيجة وتحدثت معهم بين الشوطين على ضرورة التنظيم بشكل جيد خاصةً الأظهرة».

وتابع مدرب نيوم: «مهمتنا أصبحت صعبة بعد تلقينا هدفا مع بداية الشوط الثاني، ولكن من حسن حظنا تمكنا من التعديل سريعًا والعودة إلى المباراة».

وأكمل الفرنسي جالتييه: «النتيجة تعد مميزة لمشروع نيوم، والفوز على فريق كبير بحجم الاتحاد على ملعبه يعطينا دافعًا للتقدم، والتركيز الآن على لقاء النجمة وسنستعد له بشكل جيد».