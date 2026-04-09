كونسيساو يغادر المؤتمر غاضبا: لا أتهرب من المسؤولية

غادر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، المؤتمر الصحافي غاضبًا، دون أن يكمله، بعد الخسارة أمام نيوم 3ـ4، الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 لدوري روشن السعودي.

وبدا الغضب على ملامح المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحافي، خاصة عند سؤاله عن استمراره مع الفريق الاتحادي في الموسم المقبل من عدمه، إذ اكتفى بالإجابة: «هذا كلام إعلام»، وبعدها غادر القاعة.

وأقر المدرب البرتغالي في بداية حديثه بارتكاب فريقه بعض الأخطاء التي تسببت في الخسارة، وقال: «كانت لدينا عدة فرص على مرمى الخصم، ولكن تلقينا أهدافًا بأخطاء منّا، ولم نواجه خصمًا سهلًا، وبعد إصابة دومبيا حاولنا إيجاد الحلول، وارتكبنا بعض الأخطاء، وأنا لا أتهرب من المسؤولية، وجميعنا مسؤولون عن هذا الوضع».

وتابع مدرب الاتحاد: «مجريات المباراة لم تكن سهلة، وكانت لدينا أخطاء كلفتنا الكثير، والمباراة ذهبت منّا، ولا أريد الحديث عن بعض مجرياتها، مثل جزائية فابينيو».