إنزاجي: النتيجة مهمة.. وأبحث عن الأداء والروح

عدّ الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، فاعلية إنهاء الهجمات الفارقَ الأكبر بين التعادل مع التعاون 2ـ2، السبت، واكتساح الخلود 6ـ0، الأربعاء.

وقال خلال مؤتمر صحافي بعد الفوز الكبير ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي: «المباراة لم تختلف عن لقاء التعاون، سددنا تسع تسديدات على المرمى وأحرزنا ستة أهداف، وفي الجولة الماضية سددنا 26 تسديدة وأحرزنا هدفين، لم نتمتع يومها بدقة عالية، هذا هو الفارق الأهم».

وشدّد: «هذه الأمور تحدث في اللعبة، وهي طبيعية»، لافتًا إلى أثر إيجابي لعودة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما والجناح سالم الدوسري والصربي سيرجي سافيتش، لاعب الوسط، إلى الفريق، واستدرك بالقول: «لكن لا أنسى مجهود اللاعبين أمام التعاون، قدّموا كل شيء للحصول على نتيجة إيجابية، النتيجة مهمة، لكني أنظر إلى الأداء وأقارن بين المباريات وأنظر أيضًا إلى الروح».

ورفض الإيطالي الحديث عن «حظ أو توفيق»، وأبان: «أتحدث عن الفاعلية في إنهاء الهجمة، كنّا أكثر دقة اليوم، النتيجة واضحة، ولكل مباراة معطياتها».

وعن استبعاده المهاجم الفرنسي قادر ميتي على الرغم من تألّقه أمام التعاون، قال: «لديّ اختياراتي في كل مباراة، نحن محدّدون بثمانية أجانب فقط، ومن شاركوا اليوم كلهم فوق السن، للأسف لم أتمكن من إشراك ميتي بسبب ذلك، أنا سعيد بأدائه، وأعرف أنه قدّم مباراة جيدة ضد التعاون، لكن هذه القواعد».

وأكد إنزاجي أهمية تحقيق الفوز بأداء جيد قبل الالتفات إلى منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة. وصرّح: «من يوم غدٍ سنركّز على الآسيوية، كان مهمًا أن نظهر اليوم بشكل جيد، يعطينا مؤشرات جيدة قبل البطولة القارية». وحول مستوى الخلود، علّق قائلًا: «لم يكونوا مكتملين، ونحن أيضًا، ولكن كل مواجهة مختلفة عن الأخرى».