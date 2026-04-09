ميلان يخطط على ضم ليفاندوفسكي

يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، أولوية نادي ميلان الذي يسعى لتعزيز خط هجومه بلاعب جديد خلال الصيف المقبل، وفقًا لتأكيدات تقارير صحافية.

وأضافت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن ميلان لديه إصرار قوي على ضم مهاجم جديد استعدادًا للموسم المقبل في ظل تراجع مستوى رافاييل لياو، وكريستيان بوليسيتش، وكريستوفر نكونكو، لاعبي الخط الأمامي، ونيكلاس فولكروج، المنضم حديثًا في ينايرالماضي في الدور الثاني من الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى ليفاندوفسكي، الذي ينتهي تعاقده مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، الهدف الأبرز لمسؤولي ميلان.

وأوضحت أن النادي الإيطالي يترقب مصير ليفاندوفسكي على الرغم من أن راتبه الضخم يشكل عقبة كبيرة في سبيل التعاقد معه.

ولفتت إلى أن برشلونة قد يعرض تجديد تعاقد ليفاندوفسكي لموسم واحد، لكن المهاجم البولندي لم يحسم قراره النهائي بعد.

وختمت كورييري ديلا سيرا تقريرها بالقول إن ميلان سيفتح الباب أمام بيع رافاييل لياو إذا جاءه عرض لا يقل عن 50 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية.