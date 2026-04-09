سان جيرمان يكتفي بثنائية في ليفربول

تقدم باريس سان جيرمان الفرنسي خطوة مهمة نحو التأهل للدور قبل النهائي في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم،

عقب فوزه الثمين والمستحق 2ـ0 على ضيفه ليفربول الإنجليزي، الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية.

وكان سان جيرمان الطرف الأفضل في المباراة، حيث كان بإمكان لاعبيه تسجيل عدد قياسي من الأهداف، لولا رعونة لاعبيه، الذين تسابقوا في إضاعة العديد من الفرص السهلة التي كانت كفيلة بحسم صعود الفريق للمربع الذهبي في البطولة، التي توج بها، الموسم الماضي.

في المقابل، واصل ليفربول ظهوره الباهت الموسم الجاري في مختلف المسابقات، حيث لم يقدم لاعبوه ما يذكر طوال الـ90 في اللقاء، الذي جرى على ملعب حديقة الأمراء في باريس العاصمة الفرنسية، بالوقت الذي فضل فيه الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، إبقاء النجم الدولي المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء طوال المباراة في قرار مثير للجدل.

وافتتح ديزيري دوي التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة 11، فيما تكفل الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 65.

وأصبح يكفي سان جيرمان الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء الإياب، الذي يحتضنه ملعب «آنفيلد»، الثلاثاء المقبل، لمواصلة حملة الدفاع عن اللقب، الذي فاز به للمرة الأولى العام الماضي.

أما ليفربول، فأصبح يتعين عليه الفوز بفارق ثلاثة أهداف، إذا أراد استمرار حلمه بالتتويج باللقب للمرة السابعة في تاريخه، والثأر من خروجه من دور الـ16 بالبطولة أمام فريق العاصمة الفرنسية في الموسم الماضي.