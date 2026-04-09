أتلتيكو يقترب.. وبرشلونة على أعتاب مغادرة الأبطال

ردّ فريق أتلتيكو مدريد الأول لكرة القدم اعتباره من برشلونة المنقوص عدديًا وتغلّب عليه في ملعب كامب نو 2-0 الأربعاء، في ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وبعدما فاز عليه في مباراتين متتاليتين في الدوري وقبلها الكأس «لم يُقصه لخسارته 0-4 ذهابًا قبل فوزه 3-0 إيابًا»، ثأر أتلتيكو من برشلونة بفوز يضعه على مقربة من نصف النهائي بهدفي الأرجنتيني خوليان ألفاريز 45 والبديل النرويجي ألكسندر سورلوث 70، في مباراة طُرد فيها لاعب الفريق الكاتالوني باو كوبارسي 44.

وانتهت سلسلة مباريات برشلونة من دون هزيمة عند تسع مباريات «8 انتصارات وتعادل» في مختلف المسابقات، في حين استعاد أتلتيكو نغمة الانتصارات بعد السقوط أمام برشلونة بالذات قبل أربعة أيام، وقبلها خسارتان أمام ريال مدريد في الدوري وتوتنهام الإنجليزي في دوري الأبطال.

ويلتقي الفريقان للمرة السادسة منذ مطلع ديسمبر الماضي، في 14 الشهر الجاري، بعد أن يلعب أتلتيكو مع إشبيلية وبرشلونة مع إسبانيول.

وهكذا، يكون أتلتيكو قد ألحق ببرشلونة خسارتين من أربع تلقاها منذ بداية العام «4-0 في نصف نهائي الكأس».