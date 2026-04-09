إيمري: بولونيا شرس ومواجهته صعبة

يرى الإسباني أوناي إيمري، مدرب فريق أستون فيلا الإنجليزي الأول لكرة القدم، أن التمركز والهيكل التكتيكي ضد بولونيا الإيطالي هو سبيل الانتصار في ذهاب دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

ويتقابل الفريقان الخميس على ملعب الفريق الإيطالي، بجولة الذهاب، قبل أن تجدد المواجهة بينهما يوم الخميس 16 أبريل في إنجلترا بجولة الإياب.

وقال إيمري في تصريحات للموقع الرسمي لأستون فيلا باللغة العربية: «إنهم يتمتعون بحدة وشراسة بالغة في أفكارهم التكتيكية، ويخوضون الكثير من الصراعات الثنائية كمجموعة واحدة».

وأضاف: «لقد استفدنا من المعلومات التي جمعناها من المواجهات السابقة ضدهم لمحاولة فهم كيفية سير المباراة».

وتابع المدرب: «نحترم مسابقة الدوري الأوروبي، وفريق بولونيا، لذا فإنني أدرك حجم الصعوبات التي نواجهها في هذه المرحلة لأسباب مختلفة».

وأوضح أن بولونيا فريق يسعى لفرض أسلوبه من خلال الفوز بالكرات المشتركة، وأستدرك: «لذا فإن فرض تمركزنا وهيكلنا التكتيكي لن يكون بالأمر السهل، وسيكون بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا».