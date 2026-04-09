الرياض يبحث عن فك العقدة أمام الاتفاق

يسعى فريق الرياض الأول لكرة القدم إلى فكّ عقدة الاتفاق حينما يواجهه الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي، على ملعب «إيجو» في الدمام.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 42 نقطة، إثر فوزه في 12 مباراة وتعادله في ست والخسارة في تسع مباريات، في حين يحتل الرياض المركز الـ 16 برصيد 20 نقطة، عقب فوزه في أربع وتعادله في ثمانٍ والخسارة في 15 مباراة.

تاريخيًّا، التقى الفريقان في دوري المحترفين السعودي 5 مرات، كانت الغلبة خلالها للاتفاق بتحقيقه 3 انتصارات، مقابل تعادل واحد وفوز وحيد للرياض.

ونجح صاحب الأرض في الدمام بالخروج منتصرًا في المواجهتين اللتين لعبتا على ملعبه، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل اللقاء.

وعلى الرغم من ابتعاد الاتفاق عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى، إلا أنَّه يأمل في تحسين موقعه في سلم الترتيب وتحقيق نتائج مميزة في مبارياته السبع المتبقية، بعد فوزه المثير على القادسية في الجولة الماضية.

أما الرياض المهدد بالهبوط، فبعد فوزه على الاتحاد عاد وتعادل مع الشباب، ويتطلع إلى العودة بالنقاط الثلاث، أملًا في تفادي الهبوط الذي بات يحاصره، ولا مجال للتفريط في المزيد من النقاط.