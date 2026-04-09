ضمك والقادسية في صراع السادسة

يحل فريق القادسية الأول لكرة القدم، ضيفًا على نظيره ضمك، عند الـ 07:00 مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة في مدينة أبها.

وتعرض الفريقان للخسارة بالثلاثة في الجولة الماضية، إذ خسر ضمك 0ـ3 أمام الأهلي، ومني القادسية أمام غريمه الاتفاق بالهزيمة 2ـ3.

وسبق للفريقين أن التقيا في دوري المحترفين في 5 مواجهات، فاز الضيوف مرتين، وتغلب المستضيف مرة وحدة، وحضر التعادل في مباراتين، وسجل ضمك 6 أهداف، والقادسية 7 أهداف.

وأنهى الفريقان مواجهة الدور الأول بالتعادل الإيجابي 1ـ1، سجل للقادسية الإيطالي ماتيو ريتيجي، ولضمك الأرجنتيني فالنتين فادا.

وتلقى الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز مدرب القادسية أول خسارة من أصل 18 مباراة، منذ تولي المهمة الفنية خلفًا للإسباني ميتشل جونزاليس، إذ كسب 13 وتعادل في 4، في حين يسعى البرازيلي فابيو كاريلي مدرب ضمك إلى تحقيق فوزه الرابع منذ التعاقد معه خلفًا للبرتغالي أرماندو إيفانجيليستا.

ويحتل ضمك المرتبة الخامسة عشرة برصيد 22 نقطة، فيما يقع القادسية في المركز الرابع برصيد 60 نقطة.