اثنان ضده.. الأهلي يصدر البيان التاسع

انضم النادي الأهلي إلى قائمة تضم نحو 8 أندية أبدت استياءها من مستوى التحكيم في دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري بينها اثنان أصدرا بيانات خلال مباريات كان الفريق الجداوي طرفًا فيها.

وانتقد الأهلي، الأربعاء، في بيان ما وصفه بـ«أخطاء تحكيمية مؤثرة» أثرت على نتيجة تعادله 1ـ1 مع مضيفه الفيحاء، في المباراة «المقدمة» من الجولة الـ 29 من الدوري.

وقال النادي، الذي يحتل المركز الثالث متأخرًا بأربع نقاط عن النصر المتصدر، وبنقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني: «تعرب شركة النادي الأهلي عن بالغ استيائها مما شهدته مباراة الفريق الأول أمام الفيحاء ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، من أخطاء تحكيمية مؤثرة، حيث أثرت القرارات الصادرة عن الحكم بشكل مباشر على سير المباراة ونتيجتها النهائية، وانعكس ذلك سلبًا على وضع الفريق في سباق المنافسة على اللقب».

ويأتي بيان الأهلي ضمن سلسلة من البيانات الاحتجاجية على التحكيم هذا الموسم، والتي بدأت مع نادي الفتح في سبتمبر الماضي بعد مباراته أمام القادسية.

وفي يناير الماضي، أصدر التعاون بيانًا احتجاجيًا على الحالات التحكيمية في مباراته أمام الأهلي ضمن الجولة الـ 15.

وفي 17 يناير، انتقد نادي الشباب التحكيم في بيان رسمي عقب مواجهته مع النصر ضمن الجولة الـ 16 على ملعب «الأول بارك» في الرياض، والتي انتهت بفوز الأصفر 3ـ2.

و انضم نادي ضمك إلى قائمة المعترضين ببيان بعد مواجهته مع الأهلي في الجولة العاشرة المؤجلة خلال شهر فبراير.

وفي 6 فبراير، سجّل نادي الاتحاد موقفه الرسمي عقب «كلاسيكو» النصر في الجولة الـ 21، مشيرًا إلى تجاهل الحكام ركلتي جزاء واضحتين رغم وجود تقنية الفيديو «VAR».

وفي في 27 فبراير ، أصدر نادي الخليج بيانًا رسميًا ضد القرارات التحكيمية في مباراته أمام الاتحاد، وأكد تضرره من أخطاء مؤثرة.

وفي منتصف مارس، استغرب الهلال في بيان رسمي آلية اختيار الحكام الأجانب لمباريات الدوري، مؤكدًا أنه يتحمل تكاليف استقطاب طواقم تحكيم عالمية من النخبة، إلا أن بعضها لا يرقى إلى المستوى المطلوب، وذلك عقب فوزه على الفتح بهدف دون رد.

في 13 مارس، أصدر نادي الاتفاق بيانًا يستغرب فيه القرارات التحكيمية خلال مباراته أمام الفيحاء في الجولة الـ 26، بعد خسارته 0ـ1.