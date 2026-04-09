سلوت: استحققنا الخسارة

أقرّ الهولندي أرني سلوت، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، بأن «الريدز» تلقى هزيمة مستحقة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن فريقه ما زال يملك الأمل قبل مباراة الإياب.

وقال سلوت بعد خسارة فريقه 0ـ2 في باريس، العاصمة الفرنسية، صباح الخميس: «كان باريس سان جيرمان الفريق الأفضل بفارق كبير، الأربعاء، وكان بإمكانه تسجيل أكثر من هدفين، لكن الأمر الإيجابي هو أن لاعبي ليفربول أظهروا روحًا قتالية وواصلوا القتال».

وأضاف المدرب الهولندي سلوت الذي حقق فريقه فوزًا واحدًا فقط في مبارياته الست الأخيرة :«بالطبع تعتقد دائمًا أنه يمكن تقديم أداء أفضل، كنا في وضعية صمود لفترات طويلة من المباراة، وربما نكون أيضًا في وضعية البقاء خلال هذه المرحلة من الموسم، الأمر صعب جدًا أمام هذا الفريق، لكننا لم نستسلم، ولهذا ما زالت لدينا فرصة في هذه المواجهة، الآن سنعيدها إلى أنفيلد، وبين المباراتين لدينا مباراة مهمة ضد فولهام».

ومنح الشاب ديزيريه دويه التقدم مبكرًا لأصحاب الأرض بتسديدة غيّرت اتجاهها، قبل أن يضيف الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا الهدف الثاني بعد مرور ساعة من اللعب، وذلك خلال مباراة استحوذ فيها أصحاب الأرض على 70 في المئة من الكرة، وسددوا 18 كرة على المرمى مقابل ثلاث فقط للضيوف.

واختار سلوت إشراك جو جوميز كقلب دفاع ثالث إلى جانب الفرنسي إبراهيما كوناتيه والهولندي فيرجيل فان دايك، فيما جلس المصري محمد صلاح على مقاعد البدلاء ولم يشارك إطلاقًا، على عكس السويدي ألكسندر إيزاك الذي دخل بديلًا في الدقائق الأخيرة، مسجلًا بذلك ظهوره الأول منذ ديسمبر الماضي، بعد تعافيه من الإصابة.

وعن قرار إبعاده صلاح، تابع سلوت :«كان الأمر يتعلق في الجزء الأخير من المباراة بالبقاء بالنسبة لنا أكثر مما كان يتعلق بالتسجيل،

يملك صلاح جودة كبيرة، لكن أن يقضي 20 إلى 25 دقيقة يدافع داخل منطقة جزائه، أعتقد أنه من الأفضل له أن يوفّر طاقته للعديد من المباريات المقبلة».

ويواجه المدرب الهولندي الضغط الجماهيري في ظل احتلال فريقه المركز الخامس في الدوري الإنجليزي، ومع مواجهته خطر الإقصاء من المسابقة الأوروبية، ما لم يتمكن من قلب الطاولة في مباراة الإياب، الثلاثاء المقبل.

ويتعيّن على ليفربول محاولة التعافي على أرضه أمام فولهام في الدوري المحلي قبل لقاء الإياب ضد نظيره الفرنسي الذي سيحصل على عطلة في نهاية الأسبوع، بعدما تأجلت مباراته في الدوري الفرنسي أمام لنس منافسه على اللقب.

ومن جهته، أشار الإسباني لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان، إلى إصابة توقعهم بتغير طريقة لعب الفريق الإنجليزي أمامهم، مكملًا :«أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة، أمام فريق من الطراز الرفيع، غيّروا نظامهم، لكنا معتادون على ذلك لأن الفرق اعتادت تغيير طريقة لعبها أمامنا، الأمر مؤسف فقط لأننا صنعنا الكثير من الفرص في الشوط الثاني وكان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف».

ويُذكر أن باريس سان جيرمان، أقصى ليفربول من الدور ثمن النهائي في الموسم الماضي، وذلك بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح في «أنفيلد».