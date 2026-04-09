إنفانتينو يزور الجزائر

وصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى الجزائر، الخميس، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من المسؤولين.

ومن المرتقب أن يتوجه إنفاتينو، إلى تلمسان، المدينة الواقعة غرب الجزائر، إذ سيشرف على مراسم تدشين مركز تدريب تابع لاتحاد الكرة، إضافة إلى إجرائه محادثات مع وليد صادي، رئيس الاتحاد.

وزار إنفانتينو الجزائر يناير 2023، بمناسبة تدشين ملعب «نيلسون مانديلا» في العاصمة.