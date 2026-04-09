قبل الخلود.. التعاون يستعيد الحريجي

يتجه البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب فريق التعاون الأول لكرة القدم، إلى الاستعانة بخدمات بسام الحريجي في قائمة الأسماء المشاركة أمام الخلود، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ الجهاز الطبي في النادي القصيمي منح اللاعب الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الوعكة الصحية التي حرمته المشاركة في مباراة الهلال، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 27، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ويفقد التعاون خدمات مدافعه البرازيلي أندريه جيروتو، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وكان المدافع البرازيلي أسهم في خروج فريقه بالتعادل الإيجابي أمام الهلال الجولة الماضية بعد تسجيله هدفي التعاون.

ويحتل التعاون المركز الخامس في سلم الترتيب برصيد 46 نقطة من 13 انتصارًا وسبعة تعادلات ومثلها خسائر.