فليك يهاجم التحكيم بعد ضربة أتلتيكو

هاجم الألماني هانزي فليك، مدرب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، القرارات التحكيمية التي شهدتها مباراة خسارة فريقه على ملعبه أمام أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وأشار فليك في تصريحات صحافية، صباح الخميس، إلى أن برشلونة خسر المباراة على الرغم من صناعة العديد من الفرص الجيدة، مؤكدًا في الوقت ذاته، على أن اليأس لا مكان له في حسابات العودة للبرشلونيين.

وتطرق فليك عقب اللقاء لحالة الطرد التي تعرض لها باو كوبارسي، موضحًا شكّه عن من مدى استحقاق اللاعب للبطاقة الحمراء، وما إذا كان التلامس كافيًا، خاصة أن الكرة كانت خلف اللاعب، لكنه صب جام غضبه على تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء بدت واضحة بالنسبة له نتيجة لمسة يد على مارك بوبيل.

وتساءل فليك عن جدوى تقنية الفيديو «VAR» في مثل هذه الحالات، قائلًا: :«لا أفهم لماذا لم يتدخل حكم الفيديو المساعد، من الطبيعي ارتكاب الأخطاء ولكن ما الفائدة من وجود التقنية في مواقف كهذه إذ كان يجب احتساب ركلة جزاء ومنح بطاقة صفراء ثانية للمنافس تؤدي للطرد».

ووصف فليك المباراة بأنها غير عادلة، كاشفًا عن أن حكم الفيديو المساعد كان منحازًا لصالح أتلتيكو مدريد، كما بيّن أن فريقه قدم كل ما لديه على الرغم من النقص العددي، وصعوبة الدفاع أمام جودة المنافس الذي استغل الفرص وسجل هدفين.

وأشاد فليك بالمستويات التي قدمها لاعبوه، خاصة بيدري جونزاليس، الذي جرى استبداله كإجراء احترازي، ومنح الفرصة لبابلو جافي وداني أولمو.

ونال لامين يامال مديحًا استثنائيًا من قبل المدرب الألماني، واصفًا أداءه بالمذهل، والمبهر للعين، ومطالبًا الحكام بضرورة توفير الحماية له وللاعبين الموهوبين أمثاله، مضيفًا :«يامال سيكون أحد أفضل اللاعبين في التاريخ، يجب دعمه وحمايته من التدخلات العنيفة المبالغ فيها، وشبه وضعه بكيليان مبابي وفينيسيوس جونيور الذين يأتي الجمهور خصيصًا لمشاهدتهم، ما يستوجب تدخل الحكام لإيقاف الخشونة ضدهم».

واختتم فليك حديثه بالتركيز على العمل النفسي قبل لقاء الإياب، مشددًا على ضرورة تجاوز خيبة الأمل، والتركيز أولًا على مباراة الديربي السبت المقبل، قبل العودة لمواجهة أتلتيكو مدريد، الثلاثاء، بروح قتالية والثقة بالقدرة على التأهل للمربع الذهبي.