فايجل يزيد معاناة القادسية في أبها

يفتقد فريق القادسية الأول لكرة القدم، مدافعه الألماني جوليان فايجل أمام ضمك، الخميس، ضمن الجولة الـ 28 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن فايجل يعاني من إصابة في الحوض تعرض لها في مواجهة الاتفاق ضمن الجولة الـ 27 التي خسرها فريقه 2ـ3، الأحد.

ولعب فايجل «30 عامًا» منذ انضمامه إلى القادسية الصيف الماضي قادمًا من بوروسيا مونشنجلادباخ، 28 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها هدفًا وصنع 4.

وصل فريق القادسية إلى أبها، مساء الأربعاء، وشمِلَت بعثتُه المدافعَ الإسباني الشاب أليخاندرو فيرجاس، والمدافع الدولي جهاد ذكري العائد من إصابةٍ بتمزق عضلي.

و أظهر ذكري، خلال التدريبات الأخيرة، جاهزيته للمشاركة، بعد تعافيه السريع من الإصابة التي تعرَّض لها قبل التوقف الأخير، وبات قرار إشراكِه بيد المدرب الإيرلندي الشمالي بريندان رودجرز الذي يعاني في خط الدفاع من الإصابات.

وأشار المصدر إلى أن استدعاء فيرجاس، لاعب فريق تحت 21 عامًا، لتعويض النقص الدفاعي الناجم عن غياب الأوروجوياني جاستون ألفاريز بسبب طرده أمام الاتفاق، وإصابة وليد الأحمد برباط صليبي.

ويمتلك الفريق 60 نقطة، يحتل بها المركز الرابع في جدول الترتيب.