سلوت.. الصفعة الخامسة تقترب

اقترب فريق ليفربول الأول لكرة القدم من الوداعية الخامسة لبطولات موسمه الصفري الجاري بعد خسارته الأربعاء أمام مضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة 0ـ2، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الريدز إلى الفوز بفارق هدفين على الأقل في مباراة الإياب على ملعب أنفيلد للوصول إلى الوقت الإضافي، بينما يكفيه الفوز بثلاثة أهداف للتأهل مباشرة إلى نصف النهائي.

وأصبح ليفربول على وشك الإقصاء أمام باريس سان جيرمان، الذي أخرجه أيضًا في النسخة السابقة من دور الـ16 بركلات الترجيح، بعد فوز الليفر ذهابًا بهدف وخسارته إيابًا بهدف، قبل أن يحسم الفرنسيون المواجهة من علامة الجزاء.

وتعقدت مهمة المدرب الهولندي أرني سلوت بشكل كبير الموسم الجاري، إذ يقترب من فقدان كل البطولات في فترة قصيرة، خاصة في حال الخروج من ربع نهائي دوري الأبطال.

وكان سلوت قد تولى تدريب ليفربول صيف 2025 خلفًا للألماني يورجن كلوب، وحقق إنجازًا تاريخيًّا في عامه الأول بإحرازه لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوَّق الفريق تحت قيادته على جميع المنافسين، محققًا 84 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 10 نقاط عن أرسنال الوصيف، و13 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث، لكن الموسم الثاني لسلوت تحوَّل إلى كابوس.

في كأس الدرع الخيرية خسر النهائي أمام كريستال بالاس بركلات الترجيح 4ـ5.



وودع كأس إنجلترا من ربع النهائي أمام مانشستر سيتي بنتيجة 0ـ4.



وخرج من كأس رابطة المحترفين من الدور الرابع أمام كريستال بالاس بخسارة 0ـ3.



وفي الدوري الإنجليزي يحتل المركز الخامس برصيد 49 نقطة فقط بعد 31 جولة «14 فوزًا، 10 خسائر، 7 تعادلات»، بفارق كبير عن المتصدرين.