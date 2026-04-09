اجتماع مع الرئيس.. كونتي يحسم ملف قيادة «الآزوري»

تزايدت التكهنات بشأن اقتراب أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، من العودة لتولي تدريب المنتخب الإيطالي، إذ من المقرر أن يعقد اجتماعًا حاسمًا مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس مجلس إدارة نادي نابولي، وذلك فور انتهاء الموسم.

وحسبما أوضحته صحيفة «كوريري ديللو سبورت»، الخميس، تحدد موعد الاجتماع في جزيرة إيسكيا بعد أيام قليلة من الجولة الختامية للدوري الإيطالي المقرر لها في 24 مايو المقبل ، من أجل وضع النقاط على الحروف بشأن مستقبل المدرب، وتحديد وجهته القادمة بين البقاء في نابولي أو العودة لتدريب «الآزوري»

ويُعد كونتي المرشح الأبرز لخلافة جينارو جاتوزو، الذي رحل عن منصبه أخيرًا، بالتراضي عقب إخفاق المنتخب الإيطالي في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليًا، إثر الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في نهائي الملحق.

وحال التوصل لاتفاق نهائي، ستكون هذه هي المرة الثانية التي يقود فيها كونتي إيطاليا بعد تجربته السابقة بين عامي 2014 و 2016.

وعلى الرغم من استمرار عقد كونتي مع نابولي لعام إضافي، لكن دي لورينتيس أبدى استعدادًا لتسهيل رحيله تقديرًا للمهمة الوطنية، إذ قال في تصريحٌ سابق :«إذا طلب مني أنطونيو ذلك، فأعتقد أني سأوافق».