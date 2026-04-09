«فورمولا 1».. المهندس يرحل ومستقبل فيرستابن غامض

عاد مستقبل الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بل، بطل العالم أربع مرات، في بطولة العالم للفورمولا 1 ليكتنفه الغموض، الخميس، وذلك بعد تقارير أفادت بأن مهندس السباقات المقرّب من الهولندي يستعد لمغادرة فريق ريد بول.

وكشفت كل من هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ووكالة الأنباء البريطانية «بي إيه» وشبكة «سكاي سبورتس»، أن جانبييرو لامبيازي، سيتولى منصبًا في فريق ماكلارين، منافس ريد بول.

ولم يصدر أيّ تعليق رسمي من ماكلارين أو ريد بول، غير أن «بي بي سي» أوضحت أن الصفقة أُكدت من قبل مصادر رفيعة في الفريقين، تحدثت بشرط عدم كشف هويتها.

وعمل لامبيازي مع فيرستابن منذ انضمام السائق الهولندي إلى ريد بول قبل عشرة أعوام، علمًا أن الأخير توج بلقبه العالمي الرابع في 2024.

ويطرح الرحيل المرتقب للمهندس تساؤلات إضافية حول مستقبل فيرستابن، الذي ألمح خلال سباق اليابان الماضي، إلى استعداده لترك الفورمولا 1.

ويحتل فيرستابن، المرتبط بعقد مع ريد بول حتى 2028، مركزًا متأخرًا هو التاسع في الترتيب العام، مع 12 نقطة فقط من الجولات الثلاث الأولى.

وفي اليابان، وصف السائق الهولندي صاحب الـ28 عامًا، وهو من أبرز منتقدي القوانين الجديدة هذا الموسم، سيارته بأنها «غير قابلة للقيادة».

وعن شعوره العام، قال فيرستابن: «لا أعرف الكلمة المناسبة بالإنجليزية، ولا أعرفها بالهولندية أيضًا، لا أعرف ماذا أقول بصراحة، ربما لا توجد كلمات، لا أنزعج من الأمر، ولا أشعر بالإحباط بعد الآن مما يجري، هُناك الكثير من الأمور بالنسبة لي شخصيًا، عليّ أن أفهمها، عندما تبدأ بالتفكير، هل الأمر يستحق؟ أم أنني أستمتع أكثر بالبقاء في المنزل مع عائلتي؟ رؤية أصدقائي أكثر عندما لا تستمتع برياضتك؟».

وسيُعدّ رحيل لامبيازي خروجًا جديدًا لشخصية قيادية بارزة من ريد بول، بعد إقالة كريستيان هورنر، من منصبه مديرًا للفريق العام الماضي، إضافة إلى مغادرة أدريان نيوي، مصمم السيارات، وجوناثان ويتلي، المدير الرياضي، منصبيهما قبل رحيل هورنر.