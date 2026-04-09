في دوري المحترفين.. الهلال يسجل السداسية التاسعة

سجل فريق الهلال الأول لكرة القدم، السداسية التاسعة طوال مشاركته في دوري المحترفين منذ انطلاقة النسخة الأولى موسم 2008ـ2009.

ونجح الهلال في تحقيق السداسية التاسعة بعد فوزه على الخلود 6ـ0 ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي على ملعب «المملكة أرينا» في الرياض.

وقاد النجم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيما القطب العاصمي للانتصار بعد تسجيله ثلاثية «هاتريك» مع متعب الحربي وسالم الدوسري والبرازيلي ماركوس ليناردو.

وكانت السداسية الأولى للأزرق العاصمي أمام الأنصار موسم 2011ـ2012، وجاءت الأهداف عن طريق الكوري الجنوبي يو بيونج سو هدفين و السويدي ويلهامسون هدفين وسعد الحارثي وسلمان الفرج. وفي الموسم الذي يليه حقق السداسية مرتين الأولى أمام نجران وسجلها ويسلي «هاتريك» و ياسر القحطاني هدفين وسلمان الفرج، والثانية أمام الرائد سجلها ياسر القحطاني «هاتريك» والكوري يو بيونج سو هدفين وأحمد الفريدي.

وفي موسم 2013ـ2014 فاز الهلال على النهضة بسداسية نظيفة سجلها ناصر الشمراني سوبر «هاتريك» وياسر القحطاني وعبد العزيز الدوسري وفي موسم 2016ـ2017 انتصر على الخليج 6ـ1 عن طريق ناصر الشمراني هدفين والبرازيلي كارلوس إدواردو هدفين ومواطنه ليو بوناتيني وهدف عكسي.

ولم تتوقف سداسيات الهلال عند هذا الحد بل في الموسم ذاته فاز على الوحدة بسداسية نظيفة عن طريق ناصر الشمراني هدفين وياسر القحطاني و البرازيلي كارلوس إدواردو ومواطنه ليو بوناتيني ونواف العابد هدف لكل لاعب.

وفي موسم 2023ـ 2024 كسب الهلال موقعة الرياض 6ـ1 سجلها الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسعود عبد الحميد وياسر الشهراني والبرازيلي مالكوم وسالم الدوسري.

وشهد الموسم الجاري فوز الهلال بسداسية في مواجهتين الأولى كانت أمام الأخدود في الجولة الـ 21 على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية في نجران التي شهدت الظهور الأول للنجم الفرنسي بنزيما بعد انتقاله إلى الهلال يناير الماضي خلال فترة الانتقالات الشتوية وسجل من خلالها «هاتريك» بجانب سالم الدوسري هدفين والبرازيلي مالكوم هدف. والثانية كانت الأربعاء ضمن الجولة الـ 29 من الدوري أمام الخلود انتهت زرقاء 6ـ0.