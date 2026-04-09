من هو مهند آل سعد موهبة نيوم؟

في 29 يونيو 2003 ولد مهند يحيى سعيد آل سعد، لاعب فريق نيوم الأول لكرة القدم، في مدينة الطائف غرب السعودية، الذي يعد أحد أبرز الوجوه الشابة في كرة القدم السعودية، بعد مسيرة بدأت بتحديات جمّة قبل أن تجد طريقها نحو الضوء.

نشأ آل سعد في محيط كروي حاضن، وبدأ مسيرته الكروية في أكاديمية الأهلي السعودي، لكنه غادرها بشكل مبكر بعد الاستغناء عنه بعمر 15 عامًا، ليواجه لحظة مفصلية في مسيرته تكشف عن صلابة كانت ستميز مستقبله، إذ واصل البحث عن فرصة حقيقية بدل الاستسلام، في مرحلة يكون فيها رفض الأكاديميات وطأة شديدة على المواهب الناشئة.

في عام 2023، انضم آل سعد إلى نادي الاتفاق، حيث منحه المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد فرصة الصعود إلى الفريق الأول، لكنه لم يشارك سوى لمدة 30 دقيقة موزعة على 5 مباريات خلال موسم 2023ـ2024، وهي دقائق كافية لمن يملك العزيمة لإثبات أنَّ الفرصة لم تضع، لكنها لم تكن كافية لطموحه في الحضور الفعلي والمنتظم على أرض الملعب.

مع رغبته في دقائق لعب أكثر، انتقل مهند إلى نادي نيوم في دوري الدرجة الأولى السعودي «دوري يلو»، وهناك بدأ نجمه يسطع، مسجلًا 5 أهداف في 15 مباراة.

أثبت في هذه المرحلة أنَّ مشاركته الفعلية تصنع فارقًا ملموسًا لفريقه، وأنَّ خروجه من عباءة الاحتياطي كان القرار الأصح لصقل موهبته.

جاء عام 2025 محطة أوروبية فارقة في مسيرته، في يناير 2025، انضم إلى نادي دانكيرك الفرنسي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، حيث أصبح أول لاعب سعودي يشارك في بطولة كأس فرنسا.

وخلال الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، أصبح أول لاعب سعودي يزور الشباك بالملاعب الفرنسية، وهو رقم قياسي لم يحققه أي سعودي قبله في تاريخ الدوريات الأوروبية المحترفة.

قاد اللاعب السعودي الواعد مهند آل سعد فريق دانكيرك لمفاجأة مدوية في كأس فرنسا بإقصاء ليل من دور الـ 16، وفاز دانكيرك على حساب ليل بنتيجة 5ـ4 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما.

ثم جاء الإنجاز الأكبر في نصف النهائي، حين سجَّل هدفًا رائعًا في مرمى باريس سان جيرمان خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس فرنسا، وجاء الهدف في الدقيقة 27 من المباراة، عندما تسلم آل سعد تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء، ليظهر تحكمًا بالكرة وسط ضغط دفاعي شديد من مدافعي باريس سان جيرمان، ثم أطلق تسديدة قوية لتهز الشباك، في مشهد وصفه المعلقون الفرنسيون بالمميز، نظرًا لحجم الفريق المواجِه وطبيعة التسديدة التي أكدت نضجًا فوق سنّه.

وصل مهند آل سعد إلى الهدف رقم 7 مع ليتورال دانكيرك عقب خوضه 25 مباراة بمختلف مسابقات الموسم قبل أن ينتقل إلى لوزان السويسري في تجربة سويسرية أضافت له بُعدًا تكتيكيًّا آخر قبل العودة إلى صفوف نيوم في دوري روشن السعودي.

مثَّل صاحب الـ23 عامًا المنتخب السعودي تحت 21 عامًا في 4 مباريات، أحرز فيها هدفين.

في جدة، حمل الفتى الموهوب فريقه على أكتافه وقاده إلى تحقيق أول انتصار في تاريخه على الاتحاد على معقله وبين جماهيره بنتيجة 4ـ3، الأربعاء.

وكان لمهند آل سعد بصمة وحضور في صناعة أول هدف وتسجيل الثالث، ما جعله نجمًا للمواجهة.