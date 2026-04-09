برنامج خاص يجهز الزبيدي ومسعود

لازم فهد الزبيدي ونايف مسعود، لاعبا فريق الفتح الأول لكرة القدم، العيادة الطبية في النادي الحساوي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أن الزبيدي ومسعود يواصلان برنامجهما التأهيلي بعد تعرضهما للإصابة أثناء مشاركتهما في معسكر المنتخب السعودي «ب» في فترة أيام «فيفا» الأخيرة.

وكشف المصدر عن أن الثنائي وضع لهما برنامج علاجي خاص من قبل الجهاز الطبي قبل عودتهما للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفتح تأجلت مواجهته أمام الأهلي ضمن الجولة الـ 28 ضمن دوري روشن السعودي بسبب ارتباط الأخير بمنافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويخوض الفريق الحساوي مباراته ضمن الجولة الـ 29 أمام الخليج على ميدان تمويل الأولى في الأحساء الجمعة 24 أبريل الجاري.

ويحتل الفتح المركز 13 في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة من سبعة انتصارات ومثلها تعادلات و 13 خسارة.