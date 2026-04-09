«مونت كارلو».. ألياسيم يتأهل ورود ينسحب

واصل الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم، لاعب كرة المضرب، مشواره بنجاح في بطولة «مونت كارلو» لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعدما حجز مقعده في دور الثمانية، الخميس.

وبعد أقل من 24 ساعة على إطاحته بالكرواتي مارين تشيليتش، تمكن المصنف السادس للبطولة من التأهل لدور الثمانية على حساب النرويجي كاسبر رود، المصنف التاسع، بعد انسحاب الأخير بسبب الإصابة.

وحسم أوجيه ألياسيم المجموعة الأولى لصالحه بنتيجة 7ـ5، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2ـ2، في المجموعة الثانية حين قرر النرويجي التوقف عن اللعب بعد مرور ساعة و43 دقيقة من اللعب، إثر معاناته من آلام في ربلة الساق، أعاقت تحركاته وقدرته على مجاراة اللعب بشكل طبيعي.

وينتظر أوجيه ألياسيم في دور الثمانية الفائز من المواجهة التي تجمع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالميًا، والتشيكي توماس ماتشاك المصنف 53 عالميًا.