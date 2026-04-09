الفيحاء أمام فرق المقدمة.. تعادلان وانتصار

جمع فريق الفيحاء الأول لكرة القدم 7 نقاط من سداسي المقدمة في دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

وتعادل الفيحاء الأربعاء 1ـ1 أمام الأهلي في الجولة الـ 29، بعد أن تقدم القطب الجداوي أولًا عن طريق الإنجليزي إيفان توني عند الدقيقة «36»، قبل أن يعادل الإسباني جيسون ريميسيرو النتيجة «53».

يُعرف عن الفيحاء الموسم الجاري أداؤه القوي والمتماسك أمام الفرق الكبرى والمتنافسة على اللقب، على الرغم من أنَّ بعض النتائج تُحسم ضده في اللحظات الأخيرة.

وخسر بصعوبة بالغة في الدورين الأول والثاني أمام النصر، فيما انتزع نقطة من الأهلي، ومثلها من الاتحاد، كما فاز في مباراة على التعاون، بينما خسر بنتائج كبيرة ضد الهلال والقادسية.

في الدور الأول تقدم الفيحاء بهدف جاسون ريمسيرو، وعادل كريستيانو رونالدو، ثم سجَّل رونالدو هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة «90+14».

أما في الدور الثاني، تقدم الفيحاء في الشوط الأول قبل أن يسجل النصر ثلاثة أهداف عن طريق ماني والحمدان وموسكيرا بالخطأ في مرماه.

وفرض الفيحاء التعادل على منافسه الاتحاد، حامل لقب دوري روشن في الموسم الماضي، بعد نهاية نتيجة مباراة الجولة الخامسة بالتعادل الإيجابي 1ـ1. وتقدم ساكالا للفيحاء، قبل أن يعادل أحمد الغامدي النتيجة للاتحاد.

وعلى الرغم من خسارته بهدفين في مباراة الدور الأول ضد الأهلي، نجح الفيحاء في فرض التعادل على خصمه بنتيجة 1ـ1 في الدور الثاني.

وأمام التعاون خامس الترتيب الموسم الجاري، خسر الفيحاء مواجهة الدور الأول بنتيجة 1ـ2، فيما فاز في الدور الثاني بالجولة الـ 23 بنتيجة 3ـ2.

وسجَّل ساكالا هدفين إضافة إلى هدف ياسين بنزية، ليتفوَّق الفيحاء على التعاون الذي سجَّل له كل من روجير مارتينيز ومحمد الدوسري.

يذكر أنَّ الفيحاء خسر من القادسية، رابع الترتيب، بنتيجة 0ـ5 في مواجهة الدور الأول، كما تعرض للهزيمة أمام الهلال بنتيجة 1ـ4 في الجولة الـ 17، دون أن يواجه الفريقين حتى الآن في الدور الثاني.