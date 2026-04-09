«فيفا» يوقف 11 ناديا سعوديا عن التسجيل

ضمت أحدث قائمة للأندية الممنوعة من قيد اللاعبين أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الخميس، 11 فريقًا سعوديًّا بينهم الخلود من دوري «روشن».

ويُحدِّث «فيفا» القائمة دوريًّا، وفق القرارات الصادرة عنه في القضايا المرفوعة ضد الأندية.

وفي النسخة الأحدث، وردت أسماء أندية الخلود، الصفا، الوطن، القيصومة، أبها، الشعلة، أحد، الباطن، الجبيل، المجد و الطائي.

وجاء أحدث القرارات ضد نادي الخلود بإيقاف قيده لمدة 3 فترات الأربعاء، جراء مستحقات متأخرة لم يتم دفعها لأحد اللاعبين أو المدربين السابقين.

وأصدر «فيفا» 4 قرارات بحق نادي أبها وهو متصدر القائمة، فيما جاء في المركز الثاني الصفا بـ3 قرارات وفي المركز الثالث نادي القيصومة بقرارين.

يذكر أن اسم النادي يزال تلقائيًا من قائمة الحظر في أي وقت ينجح فيه بإنهاء قضاياه.