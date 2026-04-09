الهلال.. تدريب وحيد في «الفيصل»

يجري الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تدريبًا وحيدًا على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، مساء الأحد المقبل، استعدادًا لمواجهة السد القطري، الإثنين المقبل، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن المدرب الإيطالي سيفرض التدريب الرئيس للمباراة على ملعب النادي في الرياض السبت المقبل، على أن تطير البعثة فورًا، عبر طائرة خاصة إلى مدينة جدة للدخول في المنافسة القارية.

وبيّن المصدر، أن إنزاجي منح جميع اللاعبين إجازة، الخميس، على أن يفتح ملف الآسيوية، الجمعة، بعد الانتصار على الخلود في المباراة «المقدمة» من الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، بسداسية نظيفة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فرض مواجهة وحيدة لثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة عن مجموعة «الغرب»، على أن تحتضن مدينة جدة البطولة بطريقة التجمع.

وينتظر فريق فيسيل كوبي الياباني، في ربع النهائي الفائز من مواجهة الهلال والسد القطري، الخميس المقبل.

وتصدر فريق الهلال مجموعة «الغرب» برصيد 22 نقطة، فيما احتل السد المرتبة الثامنة بـ8 نقاط.