بعد 16 عاما.. الصافرة السعودية تعود إلى المونديال

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» طاقمًا سعوديًا، في نهائيات كأس العالم، التي تجرى الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا والمكسيك، وفق حساب اتحاد الكرة عبر منصة «إكس»، الخميس.

وأشار الحساب إلى أن الطاقم السعودي، مكون من خالد الطريس، حكم ساحة، ويساعده محمد العبكري، فيما اختير عبد الله الشهري، حكمًا لتقنية الفيديو الـ«VAR».

ونال الطريس «38 عامًا»، المصنَّف ضمن حكام النخبة في قارة آسيا، الشارة الدولية عام 2016، ويحفل سجله بمبارياتٍ محليةٍ ودوليةٍ مهمةٍ، أبرزها إدارة مباريات بطولة كأس العالم للشباب 2025 في تشيلي، وقاد خلالها ثلاث مبارياتٍ بواقع اثنتين في دور المجموعات، وواحدةٍ في ثمن النهائي، وشارك في المحفل العالمي بطاقمٍ، ضمَّ مساعدَيه العبكري والشمري، المرشَّحَين معه لمونديال 2026.

وتعود الصافرة السعودية إلى نهائيات كأس العالم، بعد 16 عامًا، حينما شارك خليل جلال في إدارة مباريات مونديال 2010 في جنوب إفريقيا.

ويعد فلاج الشنار أول حكم سعودي، يشارك في إدارة مباريات كأس العالم، وذلك في مونديال المكسيك 1986، وأعقبه عبد الرحمن الزيد في كأس العالم في فرنسا 1998، وعلي الطريفي «مساعد» في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002، وخليل جلال 2006 حكم رابع و2010 حكم ساحة.

وشهد مونديال روسيا 2018 قبل انطلاقته، استبعاد الطاقم السعودي المكون من فهد المرداسي ومساعديه عبد الله الشلوي ومحمد العبكري.