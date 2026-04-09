الوضع الصحي يبعد وزير الرياضة السوري

أعلن محمد سامح الحامض، وزير الشباب والرياضة في سوريا، الخميس، استقالته من منصبه لأسباب صحية، بعد نحو عام على توليه مهام عمله.

وكتب الحامض في منشور بثّه عبر صفحته الرسمية على منصة «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي، :«اليوم أقدم استقالتي من منصبي كوزير الرياضة والشباب وذلك بسبب الوضع الصحي».

تابع الحامض :«أقدم كل الشكر للسيد رئيس الجمهورية على منحي الثقة، وأشكر أيضًا زملائي الوزراء، وفريق العمل الحكومي كاملًا، ومن واجبي أن أقسم بالله العظيم أنني عملت بكل إخلاص ولم أستغل منصبي لخدمتي».

ويُعد الحامض، صاحب الـ51 عامًا، ولاعب كرة السلة السابق، الوزير الأول للرياضة والشباب في سوريا، وذلك بعد أن كانت مسؤولية إدارة الشأن الرياضي، تحت مِظلة منظمة الاتحاد الرياضي العام طيلة 55 عامًا.