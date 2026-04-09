السبت.. السد يصل جدة

تقرر أن تصل بعثة فريق السد القطري الأول لكرة القدم، إلى مدينة جدة عصر السبت المقبل، عبر طائرة خاصة، وذلك للمشاركة في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2026، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الفريق، طلب إجراء تدريبين في جدة، الأول على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية، والثاني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، الذي سيخوض فيه مواجهته أمام الهلال، الإثنين المقبل، في ثمن النهائي.

وكان السد أغلق ملف المنافسات المحلية، الأربعاء، بعد تحقيقه الفوز على السيليه 3ـ1، سجلت عن طريق أكرم عفيف «هدفين» والبرازيلي روبيرتو فيرمينو، إذ يسعى الإيطالي مانشيني إلى تجهيز البرازيليين جيوفاني هنريكي وجيليرمي توريس، اللذين غابا عن المواجهة الأخيرة للإصابة.

ويتصدر السد قائمة ترتيب الدوري القطري برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن منافسه الشمال بفارق 5 نقاط قبل الجولة الأخيرة مع تبقي مباراتين لمنافسه.

وتأهل السد إلى الأدوار الإقصائية في الجولة الأخيرة من دور المجموعات «الغرب» وبفارق الأهداف عن الشارقة الإماراتي، بعد أن احتل المرتبة الثامنة برصيد 8 نقاط.